Вся Україна перейшла в "зелену" зону карантину

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перешла в "зелену" зону.

У цій зоні діють такі обмеження:

масковий режим у громадських будівлях,

масові заходи за участі більше 50 осіб,

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

За процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".