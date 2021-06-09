Вся Україна перейшла в "зелену" зону карантину

09 июня 2021, 11:04
 Общество Источник: РБК-Украина
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В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перешла в "зелену" зону.

У цій зоні діють такі обмеження:

  • масковий режим у громадських будівлях,
  • масові заходи за участі більше 50 осіб,
  • кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

За процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".

Источник: РБК-Украина
 
 
 