Вторая по величине подводная пещера оказалась кладбищем майя: 198 древних артефактов (видео)

Общая длина Сак-Актун составляет 347 километров - это вторая по величине подземная пещера в мире

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри пещеры Сак-Актун. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученых, это одна из самых крупных в мире подводных пещер.

"Ее подземные полости использовались майя для жертвоприношений, поскольку считались вратами в загробный мир. Торговцы следовали установленным маршрутам и использовали эти места в качестве ритуальных пунктов паломничества, они делали остановки на алтарях и священных местах , где оставили свой след", - отметил глава исследовательской группы подводный археолог Гильермо де Анда.

Он допустил, что люди могли фактически не жить в подводной пещере, но решались спускаться туда во время сильной засухи для поиска воды.

Рассматривается также версия, что пещера служила для древних майя кладбищем и местом священного культа. Среди находок ученые выделяют статуэтку бога торговли.

Ныряльщики обнаружили человеческие останки - скелеты. В частности, были найдены кости людей и животных, возраст которых достигал не менее девяти тысяч лет.

На дне находились и окаменелости существ, которые жили во времена последней ледниковой эпохи, в том числе гигантских ленивцев, медведей и гомфотерии.

Ученые также предполагают, что пещера могла стать ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал.

Были найдены некоторые части керамической посуды, настенные гравюры, предметы религиозного поклонения. 140 из почти 200 предметов принадлежали культуре майя.

Общая длина Сак-Актун - 347 километров, что делает ее второй в мире по величине подземной пещерой. Ученые заявили, что им удалось открыть "самый важный подводный археологический объект".

Первое место в мире занимает Мамонтова пещера в США длиной более 587 километров, большая часть которой является сухой.