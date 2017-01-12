Вторая волна гриппа в Украине продлится до апреля

Вторая волна гриппа в Украине ожидается с февраля и продлится до начала апреля. Об этом, как пишет Корреспондент, заявила глава центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская.

"Вторую волну гриппа мы ожидаем с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции", - отметила Дыхановская.

По ее словам, сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

"Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги - от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской", - подчеркнула глава центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

РепортерUA

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