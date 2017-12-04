Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

4 декабря отмечается большой праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ознаменовался день тем, что именно в этот день Богородицу привели в церковь, чтобы она служила Господу, пишет NewsOboz.org со ссылкой на Подробности.

Тогда Марии было всего три года, и первосвященник ввел ребенка туда, куда обычно дети не заходили. С тех пор всего лишь раз в году, 4 декабря по актуальному календарю, Дева Мария могла входить в Святая Святых.

Что нельзя делать во Введение во храм Пресвятой Богородицы

В это праздник церковь предостерегает от активных увеселений. В 2017 году число праздника приходится на будний день, однако лучше постараться максимально приблизиться душой к восприятию события Введения. Если нет возможности утром посетить храм, то это можно сделать накануне - вечером служится всенощное бдение с литией.

Кроме этого, на этот праздничный день лучше не планировать тех обыденных дел, которые можно без особых сложностей перенести на другой. В освободившееся время лучше посвятить посещению престарелых родственников и знакомых, совершить звонки тем, кто давно ждет от Вас весточки.

Полезно для души в этот день не забывать о милостыне нуждающимся. Причем, это не обязательно должны быть денежные подаяния. Можно поддержать просящего едой, лакомством, а также теплой вещью - носками, варежками.

Категорически нельзя: как известно в Рождественский пост венчания не совершаются, поэтому заключить церковный брак в этот праздничный день нельзя. А вот запретов на принятие крещения в этот день нет. Если есть необходимость совершения таинства Крещения именно в этот день (над болящим, над младенцем), то это сделать возможно. Таинство Соборования также может быть совершено в этот день.

А вот что делать не рекомендуется, так это заниматься хозяйственными делами - стирать, шить, убирать, заготавливать дрова, делать любую другую работу, связанную с трением или битьем.

В народной традиции отмечается и такой момент - не стоит давать в долг деньги.

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