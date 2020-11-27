Введення локдауну напряму залежить від епідемічної ситуації - Степанов

Основною передумовою для введення нових, більш жорстких, карантинних обмежень в Україні буде епідемічна ситуація в країні та показник завантаження медичної системи. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

"Пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо введення жорстких карантинних обмежень грунтуватимуться на епідситуації та показниках навантаження на українську медичну систему. Це про впевненість держави у тому, що усім громадянам з COVID-19, у будь-якому куточку країни, нададуть належну медичну допомогу: госпіталізують у лікарню, де є відповідні умови та фахівці, які зможуть зробити все, аби людина одужала", - наголосив очільник МОЗ.

Міністр повідомив, що наразі в Україні порівняно напружена, але контрольована ситуація. З 55 886 ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, зайнято 49,9% або 27 887 ліжко-місць.

"Майже 50% зайнятих ліжок - це достатньо багато. Але ситуація контрольована, медична система справляється, за що велика подяка лікарям та всім медичним працівникам, які кожного дня борються за життя громадян", - зазначив Максим Степанов.

За словами керівника МОЗ, міністерство розглядає різні варіанти розвитку подій, однак розраховує, що ті обмеження, які вже діють в країні, покажуть свої результати за умови їх дотримання. Зокрема, очікується, що наступного тижня можна буде оцінити ефект від введення з 14 листопада карантину "вихідного дня".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України запровадив з 14 до 30 листопада 2020 року карантин "вихідного дня", а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають "помаранчевому" рівню епідеміологічної небезпеки.

Міністерство охорони здоров'я України

http://moz.gov.ua