Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити

У суботу, 4 грудня, відзначається велике православне свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці. У народі його називають коротко - Введення.
Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці
Дата цього свята не змінюється і щорічно він відзначається 4 грудня. Пов'язаний він з жіночим і сімейним щастям.
За давніми переказами, святі Йоаким і Анна пообіцяли Богу віддати служінню свою дочку в обмін на можливість бути батьками.
Пара отримала благословення на народження дитини й у них народилася дочка. Коли їй виповнилося 3 роки, її відвезли до церкви.
Дівчина там виросла і прожила до повного дорослішання. А потім вона вийшла заміж за Йосипа Обручника.
Традиції свята
У цей день віруючі обов'язково йдуть на святкову службу в храми. Ставлять свічку і просять у Богородиці допомоги в набутті любові, у вдалому шлюбі, в лікуванні від різних хвороб і позбавленні від безпліддя.
У цей день жінки моляться про те, щоб завагітніти та народити дитину.
Після служби в церкві сім'ї збираються за одним столом і поминають покійних. Це свято випадає на Різдвяний піст, але в цей день дозволено вживати в їжу рибні страви та морепродукти.
Увечері наносять візити до родичів. А молоді дівчата зазвичай влаштовують перші зимові ворожіння. Також можна використовувати соняшникову олію, а за столом випити трохи церковного вина.
Найсуворіші заборони на введення
Жінкам заборонено виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити, прасувати
Не можна в цей день відмовляти іншим людям в допомозі, особливо нужденним
Вінчатися в цей день не можна, а ось охрестити дитину - можна
Не можна сваритися, ображатися, з'ясовувати стосунки та конфліктувати
Копати землю в цей день не можна - загрожує неврожаєм на наступний рік
Не можна брати в борг або давати в борг
Не можна влаштовувати галасливі святкування і гуляння
Не можна заходити в чужий будинок, а до себе додому не можна пускати старих і немічних