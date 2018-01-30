Вятрович сделал новое заявление в дискуссии о Высоцком и Цое

Директор Института Нацпамяти сравнил происходящее с рентгеном, который не ломает кости, а показывает существующие переломы Фото: Facebook

На фоне продолжающейся дискуссии в соцсетях относительно целесообразности запрета ряда советских и российских исполнителей - например, Высоцкого и Цоя, - директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с новым заявлением, указав, что эта дискуссия не "раскалывает" украинцев, а раскрывает одну из проблем общества. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Дискуссия о "Высоцком/Цое" не раскалывает украинцев, а демонстрирует имеющиеся линии разломов. Рентген не ломает костей - только фиксирует переломы. И он необходим для начала их лечения", - отметил Вятрович.

Ранее Вятрович заявил, что известные советские писатели и музыканты, такие как Алла Пугачева, Михаил Булгаков, Владимир Высоцкий и Виктор Цой активно используются Кремлем для навязывания украинцам "русского мира".

"Симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные "ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его возрождения", - написал он.

При этом историк напомнил, что "именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит фундамент своего величия".

Отметим, заявление главы Института нацпамяти вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Нашлось много как критиков, так и сторонников позиции Вятровича. Сам глава Института нацпамяти при этом заявил, что его призывы о якобы запрете российских и советских исполнителей интерпретировали неправильно.