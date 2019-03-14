Выборы-2019: в Украину приедут 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ

В Украину на президентские выборы приедут около 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ из других стран.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Особенное внимание будет уделяться въезду международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ. Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. По состоянию на сегодня в Украину же прибыли более 240", - сказал он.

Слободян напомнил, что пропуск журналистов осуществляется по спискам Центральной избирательной комиссии. Ожидается, что представителей СМИ приедет около 800 человек, 60 из них уже в Украине.

Вместе с этим, российских журналистов, кроме аккредитации ЦИК, ожидают дополнительные проверки.

"Это не значит, что они будут проходить пограничный контроль в автоматическом режиме. Мы будем общаться с ними на предмет нарушений украинского законодательства. Если нет аккредитации ЦИК, то мы однозначно не будем пропускать", - сказал спикер.

Ранее Слободян сообщил, что ГПСУ усиливает охрану госграниц перед выборами.

ATR.ua

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