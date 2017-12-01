Выходные дни 2018 в Украине

Праздники и официальные выходные дни в Украине в 2018 году

Какими будут выходные 2018, перечень официальных праздников в Украине с учетом последних нововведений, сколько будем отдыхать на Новый год, майские, а также летние и осенние праздники, какие выходные дни 2018 переносятся в производственном календаре, - в материале Styler. Выходные Украина

Перечень праздничных и выходных дней в Украине регламентирован ст. 73 КЗоТ. Официальными нерабочими днями в стране являются государственные и религиозные праздники.

В 2017 году в список выходных в Украине добавился еще один праздник. 29 ноября Президентом был подписан законопроект о No5496, согласно которому 25 декабря (католическое Рождество) стало выходным днем для украинцев.

Также были внесены изменения, касающиеся продолжительности майских праздников. Выходной 2 мая, согласно документу, отменяется.

В опубликованном проекте распоряжения Кабинета министров Украины приведен график переноса рабочих дней в 2018 году с учетом праздничных и не рабочих дней. Для создания оптимальных условий труда и отдыха в период празднования руководителям предприятий рекомендуется перенести рабочий день с пятницы 9 марта - на субботу 17 марта, с понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая, с пятницы 29 июня - на субботу 23 июня, с понедельника 31 декабря 2018 - на субботу 29 декабря 2018.

Фото: Выходные на Новый год (pixabay.com/annca) Выходные 2018 Украина: Новый год и Рождество

Календарь выходных 2018 в Украине начинается с Нового года. Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2017- по 1 января 2018.

Тройные выходные дни будут и на православное Рождество. Уикенд начнется 6 января и завершится 8 января ( перенос выходного на понедельник в связи с тем, что 7 января попадает на воскресенье). Женский день

Международный женский день является государственным праздником в Украине. 8 марта - официальный нерабочий день для всех украинцев. В 2018 году он попадает на четверг, поэтому по рекомендации Кабмина, выходным днем может стать и следующая за праздником пятница. Таким образом, первый весенний праздник продлится с 8-го по 11 марта. Воскресение Христово

Пасха - религиозный праздник, который у нас в стране - выходной. Его дата по церковному календарю ежегодно меняется, и в 2018 году пасхальные праздничные выходные приходятся на 8-9 апреля. Воскресение Господне по традиции ежегодно празднуется в воскресенье, поэтому по закону нерабочим является и следующий день после праздника.

Фото: Выходные дни в 2018 году (pixabay.com/Free-Photos) День труда

Выходные 2018 в Украине в начале мая будут продолжительными. Маевка может продлиться с 28 апреля по 1 мая включительно. Рабочий день с понедельника 30 апреля Кабмин своим распоряжением рекомендует перенести на субботу 5 мая. Также стоит отметить, что выходной 2 мая с 2018 года в Украине отменяется. День Победы

9 мая вспоминают героев отдавших свои жизни за мир, и чествуют ветеранов Второй мировой войны. Официальный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне является нерабочим днем. Троица

Троица - один из главных религиозных праздников и выходной в Украине. Он проходит на 50-й день после Пасхи, поэтому дата празднования также меняется каждый год. В 2018 году Троица отмечается 27 мая (воскресенье) с переносом выходного на 28 мая.

Фото: Выходные дни 2018 (pixabay.com/MonikaDesigns) День Конституции

Государственный праздник 28 июня, когда отмечается День Конституции Украины, станет еще одним дополнительным выходным в первый месяц лета. Согласно рекомендациям Кабмина, работодатели могут перенести рабочий день 29 июня с пятницы на субботу 23 июня. В таком случае у украинцев появится длительный уикенд с 28 июня по 1 июля. Выходные на День Независимости 2018

В 2018 году День независимости Украины (24 августа) попадает на пятницу, поэтому отдыхать будем три дня подряд с 24-го по 26-е число. День защитника Украины

День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября. В этот день также празднуется День украинского козацтва и православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В 2018 году 14 октября попадает на воскресенье, поэтому выходным будет и следующий понедельник (15 октября).

Фото: Выходные в октябре 2018 - три дня подряд (pixabay.com/HeungSoon) Католическое Рождество 2018

В 2017 году депутатами Верховной Рады был принят законопроект No5496 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней", согласно которому в Украине появился еще один выходной. 25 декабря (Рождество по Григорианскому стилю) стал официальным праздником и выходным днем в Украине. Затяжные праздники и выходные 2018 Украина

С учетом переносов выходных, рекомендованных Кабмином, выпадает сразу несколько длинных уикендов: Новогодние выходные (30 декабря 2017 - 1 января 2018); Рождество - с 6 января по 8 января; Выходные по случаю Женского дня - с 8 марта по 11 марта; Майские праздники - с 28 апреля по 1 мая; Три дня с 26 мая по 28 мая - Троица; С 28 июня по 1 июля - выходные по случаю Дня Конституции; День независимости Украины - выходные 24-26 августа; С 13-го по 15-е октября - праздничные выходные на День защитника Украины. 31 декабря 2018 года может стать выходным (его придется отработать 29 декабря 2018). В таком случае новогодний уикенд 2018-2019 продлится с 30 декабря по 1 января 2019.