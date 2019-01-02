Выходные в 2019: когда и сколько будут отдыхать украинцы

Помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных дней.

В новом году у украинцев будет ряд «длинных» выходных, поэтому УНИАН расскажет, как будем отдыхать в 2019-м, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.

Выходные в 2019 году:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

28 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы;

16 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — католическое Рождество.

Выходные в январе Календарь на январь 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 20; — выходные в январе — 10 (1, 5, 6, 7, 12,13, 19, 20, 26, 27). 1 января – Новый год; 6 января – воскресенье, Сочельник; 7 января – понедельник, Рождество Христово; 19 января – суббота, Крещение.

Выходные в феврале В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Календарь на февраль 2019: — общее количество календарных дней — 28; — рабочие дни — 20; — выходные в феврале – 8 – субботы и воскресенья (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24).

Выходные в марте Календарь на март 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 20; — выходные в марте — 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31). 8 марта — Международный женский день, остальные дни — субботы и воскресенья. Выходные в апреле Календарь на апрель 2019: — общее количество календарных дней — 30; — рабочие дни — 21; — выходные в апреле – 9 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29) Пасха в 2019 году в Украине приходится на 28 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 29-е число.

Выходные в мае Календарь на май 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 21; — выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26) Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.

Календарь на июнь 2019: — общее количество календарных дней — 30; — рабочие дни — 18; — выходные в июне – 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30). В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16-ое число. Также будем отдыхать 28 июня (пятницу) – в День Конституции.

Выходные в июле Календарь на июль 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 23; — выходные в июле – 8 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28). В июле 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.

Выходные в августе Календарь на август 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 21; — выходные в августе – 10 (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31). Август подарит украинцам еще один дополнительный выходной — 26 августа (понедельник), в связи с празднованием Дня Независимости, который отмечается 24 августа и в 2019 году приходится на субботу.

Выходные в сентябре Календарь на сентябрь 2019: — общее количество календарных дней — 30; — рабочие дни — 21; — выходные в сентябре – 9 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29). Официальными выходными для украинцев в сентябре 2019 года будут только субботы и воскресенья. Выходные в октябре Календарь на октябрь 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 22; — выходные в октябре – 9 (5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27). День защитника Украины приходится на понедельник, 14 октября, поэтому нас снова ждет дополнительный выходной.

Выходные в ноябре Календарь на ноябрь 2019: — общее количество календарных дней — 30; — рабочие дни — 21; — выходные в ноябре – 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30). У украинцев в ноябре 2019 года не будет дополнительных выходных, они будут отдыхать только в субботы и воскресенья.

Выходные в декабре Календарь на декабрь 2019: — общее количество календарных дней — 31; — рабочие дни — 21; — выходные в декабре – 10 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29). Выходной 25 декабря — в честь католического Рождества.