Выкраденному ФСБ украинцу Грибу продлили арест

02 марта 2018, 17:04
 Общество Источник: ЛІГАБізнесІнформ

По словам отца Павла, российский следователь предоставил суду медицинскую справку со сфальсифицированными результатами его сына

Районный суд Краснодара продлил арест выкраденного спецслужбами РФ на территории Беларуси украинца Павла Гриба до 4 мая. Об этом в Facebook сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда г. Краснодар - до 4 мая оставить под арестом", - написал он.

По словам Игоря Гриба, российский следователь предоставил суду медицинскую справку со сфальсифицированными результатами, "которых у сына никогда не было".

Российский следователь (фото - Facebook Игоря Гриба)

Также он сообщил, что лекарства, приобретенные за свой счет, Павлу в российском СИЗО не дают, жалобы на плохое самочувствие не регистрируют, также на него оказывают психологическое давление.

Фото: Facebook Игоря Гриба

24 августа 2017 года на территории Беларуси 19-летнего Павла Гриба похитили спецслужбы РФ, после чего переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 