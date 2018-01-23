Выпускникам из Крыма и ЛДНР облегчили регистрацию на внешнее оценивание

Абитуриенты, проживающие в Крыму и неподконтрольных Украине территориях Донбасса, смогут подавать документы на ВНО в электронном виде.

Абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях, предоставят дополнительное время для регистрации на прохождение ВНО. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, им разрешается подавать документы не в бумажном, а в электронном виде.

"Для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, а также для участников антитеррористической операции будут созданы несколько облегченных условий регистрации на ВНО. В частности, это облегчение состоит в том, что в связи с тем, что недостаточно хорошо работают средства связи, а именно - почта, абитуриенты смогут отправлять соответствующие комплекты документов в региональные центры оценивания качества образования не только в бумажном виде, но им будет предоставлено право направлять их в электронном виде, электронными письмами ", - сказал он.

Кроме этого, по словам Карандия, соответствующей категории лиц предоставят дополнительное время для регистрацию на ВНО - с 3 по 21 мая.

"Но те лица, которые воспользуются таким правом, смогут пройти внешнее независимое оценивание исключительно в дополнительную сессию", - подчеркнул он.

Также он отметил, что регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания завершается через 8 дней.

"На данный момент продолжается регистрация на пробное независимое оценивание, до его завершения остается 8 дней. На сегодня, этот процесс регистрации достаточно активен и на 22 января зарегистрировалось уже 85 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, пробное оценивание состоится 24 марта - по украинскому языку и литературе и 31 марта - по всем предметам.

Луганский Радар

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