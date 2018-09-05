Вышинского госпитализировали с подозрением на инфаркт - адвокат

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, госпитализировали с подозрением на инфаркт, сообщил "Украинской правде" его адвокат Андрей Доманский. В больницу Вышинский попал из зала суда, где должен был рассматриваться вопрос о продлении ему меры пресечения.

По словам Доманского, состояние здоровья его подзащитного ухудшилось еще в конце прошлой недели. "Фельдшер СИЗО предоставил ему медицинскую помощь и предварительно поставил диагноз "инфаркт"", - рассказал журналистам адвокат Вышинского.

Защита подозреваемого вынуждена была ходатайствовать о его госпитализации и обследовании, добавляет адвокат, "поскольку подозреваемый чувствовал себя крайне плохо и едва не потерял сознание во время судебного заседания". Судья ходатайство удовлетворила.

"Пока неизвестно в какую именно больницу Херсона его увезли, но ожидаются результаты обследования, после чего будет принято решение о возможности дальнейшего рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения", - добавляет он.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. 11 июля ему продлили арест еще на два месяца - до 13 сентября.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. Обыски провели и в офисе "РИА Новости-Украина", задержали в руководителя издания Кирилла Вышинского. Ему вручили уведомление о подозрении по статье 111 УК - государственная измена. А в июле сообщили о новом подозрении по ч.1 статьи 263 - незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным следствия, на проведение подрывной деятельности против Украины Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро. Издание публиковало материалы, оправдывающие аннексию Крыма, а также в поддержку террористических группировок "Л-ДНР". Вышинский публично отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Но он не сможет выйти из гражданства, пока находится под следствием.

По материалам: Украинская правда