Высочайший профессионализм украинского следствия войдет в учебники по криминалистике - Мария Максакова

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова поблагодарила в Facebook украинских следователей, которые сегодня сообщили, что убийство в Киеве ее мужа "фактически раскрыто".

"Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике. ...Спасибо украинскому следствию за самоотверженность и добросовестность. Подонки будут наказаны. Мерзавцы, устроившие казнь в центре самого красивого и миролюбивого города, получат по заслугам", - написала она.

По словам Максаковой, она "вообще ничего не боится".

"Особенно после того, как потеряла свою любовь. И изменила точку зрения я на том этапе, потому что узнала правду", - отметила вдова Вороненкова.23 марта Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник политика смертельно ранил нападавшего, но и сам получил ранение.

24 марта народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что убивший Вороненкова Павел Паршов - гражданин Украины, уроженец Севастополя, который прошел подготовку в школе для диверсантов в РФ, а затем поступил на службу в Нацгвардию Украины. В этот же день советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил, что убийца Вороненкова служил в Нацгвардии.

Также стало известно, что у убийцы Вороненкова был сообщник Ярослав Левенец, которого с 24 марта 2017 года Соломенское управление полиции Киева разыскивает по подозрению в незаконном обращении с оружием.

15 июня задержали активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко, который, по версии прокуратуры, "был водителем машины, которая привезла киллера на место преступления".

Луценко возлагал на Россию ответственность за убийство Вороненкова. В Нацполиции основной версией тоже считают действия РФ.