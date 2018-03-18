Высокая явка на выборах в Крыму не говорит об удовлетворенности властью - пророссийский активист

Высокая явка на выборах президента соседней России в аннексированном Крыму не является свидетельством отсутствия разочарования крымчан властями. Таким мнением с Крым.Реалии поделился крымский пророссийский активист Ленур Усманов.

"Говорить о том, что высокая явка перечеркивает разочарование крымчан, не верно. Разочарование есть, оно усугубляется тем, что извращаются указы президента. Явка из под палки не говорит о реальном отношении людей к этой власти... Разве Путин отчитался о 18 годах своего правления? Думаю, нет. Разве он представил в своей предвыборной программе программу развития, кроме популистских слов и заявленных якобы угроз со стороны США. Думаю, нет, и людей уже достала внешняя политика", - отметил Усманов. Photo Gallery: Как в Крыму проходят выборы президента России. Фоторепортаж

В Крыму и Севастополе 18 марта, в 20:00 по местному времени, закрылисьучастки для голосования на выборах президента соседней России.

В России 18 марта проходили выборы президента. Голосование организовано и в аннексированном Крыму. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове. Крым.Реалии ведут текстовую трансляцию и следят за происходящим в Крыму.

Ранее сообщалось о ряде фактов давления на избирателей в рамках выборов российского президента на территории аннексированного Крыма.

Крымская правозащитная группа и ранее фиксировала факты давления на крымчан, в частности руководство предприятий угрожало увольнением сотрудникам-крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборы.

В МИД Украины накануне заявили, что голосование 18 марта в аннексированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывалкрымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в аннексированном Крыму.

Главы МИД Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявление в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией. В тексте отмечается, что европейские министры иностранных дел "не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня".

МИД Франции и Норвегии 18 марта заявили о непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму.