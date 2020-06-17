Вже у 16 країнах світу виявили понад 100 тисяч випадків інфікування COVID-19

З початку епідемії у світі COVID-19 виявили у 8 млн 264 тис. 399 людей, з них одужали 4 млн 321 тис. 495, а 446 135 - померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 3 млн 496 тис. 769 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу досі лідирують США. Там COVID-19 вже підтвердили у понад 2,2 млн людей. З них 903 041 пацієнт одужав, а 119 132 - померли від ускладнень. У країні лікується ще понад мільйон людей.

Друге місце за кількістю інфікованих посідає Бразилія, де COVID-19 підтвердили у понад 928 тисяч людей. Летальних випадків зафіксували 45 456, водночас одужали понад 477 тисяч людей.

На третьому місці - Росія. За весь час там виявили 545 458 людей з коронавірусом, з них понад 294 тисячі вже одужали.

Варто зазначити, що офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою (7 284) у порівнянні з іншими європейськими країнами зі схожою кількістю хворих. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що значну частину померлих від COVID-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.

Замикають п'ятірку "країн-лідерів" Індія з 354 161 інфікованим та Велика Британія - з 298 136 випадками.

В Італії, яка була епіцентром поширення коронавірусу в Європі, загалом зафіксували 237 500 інфікованих. Понад 178 тисяч людей уже одужали, ще 264 тисячі продовжують лікуватися. Втім 34 405 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

У Китаї, звідки почалася пандемія, загалом виявили 83 265 пацієнтів з коронавірусом - 44 випадки за останню добу. З початку епідемії там померли 4 634 людини з COVID-19, а одужали - 78 3709. Ще хворіють 252 людей.

Україна опинилася на 35 місці за кількістю інфікованих серед країн та регіонів, де виявили коронавірус. З початку епідемії в країні COVID-19 виявили у 32 476 людей, з них 14 528 пацієнти одужали, а 912 - померли від ускладнень. Продовжують хворіти 16 656 людей.