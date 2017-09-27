Взрывы в Калиновке: как объехать опасную зону

Проблемы возникли не только у водителей авто - небо над Калинковой закрыли для полетов

Из-за чрезвычайной ситуации на военных складах в Калиновке служба автомобильных дорог перекрыла движение по ближайшим к месту ЧП участкам трассы.

Так, проехать нельзя от поселка Стрижавка в село Махновка (бывшее Комсомольское).

При этом дорожники предложили безопасные объездные пути. Со стороны Киева это участок трассы Бердичев - Хмельник. В направлении столицы из Винницы - можно ехать маршруту Липовец - Погребище - Сквира или же через Нежин - Хмельник - Бердичев.

Как сообщалоссь, также изменены маршруты 14 пассажирских поездов. Сейчас полностью закрыт для движения железнодорожный перегон Сосенки - Калиновка. Работников четырех железнодорожных станций "Калиновка-1", "Калиновка-2", "Гулевцы", "Холоневская" и разъезда "Сальницкая" эвакуированы.

Как сообщил министр инфраструктуры Юрий Лавренюк, Украэроцентр также закрыл небо в радиусе пятидесяти километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Калиновке.

Напомним, взрывы на военных складах в Калиновке под Винницей начались во вторник, 26 сентября, около 22:00. На данный момент из Калиновки эвакуировано 30 тысяч жителей. На месте работает оперативный штаб.