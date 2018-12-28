Взятый украинскими военными в плен боевик оказался экс-сотрудником органов МВД

Боевик, которого 27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил взяли в плен, оказался бывшим сотрудником органов МВД.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"Пленником оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 года вновь был призван по мобилизации оккупационными властями", - говорится в нем.

Отмечается, что в настоящее время пленник и его личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил..

Ранее Вооруженные силы взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе.