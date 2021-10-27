WADA звинувачує антидопінгове агентство України в махінаціях

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національну антидопінгову організацію України (NADC) у маніпуляціях із допінгом.

Про інформує УМ, про це повідомили у пресслужбі агентства.

Як зазначається, розслідування "Операція "Геркулес" розпочали у 2019 році, були зібрані докази того, що з 2012 року організація попереджала спортсменів про майбутній допінг-контроль.

"NADC зв'язувалась зі спортсменами телефоном або через тренерів, щоб попросити їх з'явитися наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать про те, що агентство часто використовувало цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були також випадки, коли вся національна команда перебувала в агентстві, очікуючи на тестування", - заявив голова відділу розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Окрім того, під час розслідування виявили докази на підтвердження того, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо зазначив щонайменше шість допінг-проб, взятих у змагальний період у легкоатлетів як ті, що були взяті у позазмагальний. Кожна з них виявилася негативною.

Водночас у WADA пояснили, що неправильний запис зразків може вплинути на результати аналізів, оскільки деякі речовини та методи заборонені лише на змаганнях. Тож, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил.

Наразі щодо Національного антидопінгового центру розпочали процес перевірки відповідності положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

На інформацію WADA вже відреагували у Міністерстві молоді та спорту України та заявили, що директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

"Ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Раніше Міжнародний незалежний трибунал виправдав українську тенісистку Даяну Ястремську у справі про вживання допінгу.

Позитивну допінг-пробу Ястремська здала ще 24 листопада 2020 року, після чого її направили в акредитовану Всесвітнім антидопінговим агентством лабораторію в Монреалі (Канада). 22 грудня Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Сама тенісистка запевняє, що не приймала заборонених речовин. За її словами, в її організмі виявили низьку концентрацію речовини після здачі негативного тесту двома тижнями раніше, а отримана нею "наукова оцінка" говорить про те, що речовина могла потрапити в організм випадково, перебуваючи у складі "чогось іншого".

У грудні 2019 року WADA на 4 роки усунуло Росію від чемпіонатів світу та олімпіад через допінговий скандал. Російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях тільки під нейтральним прапором, а допускати до участі будуть лише тих, хто не причетний до допінгових порушень.

WADA підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил. Такого висновку у WADA дійшли після того, як перевірили дані 2 262 проб із лабораторії РУСАДА. З них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.

Як повідомляла УМ, трьох спортсменів - Наталію Давидову, Ольгу Коробку і Олексія Торохтія, які були призерами Олімпійських ігор, а пізніше впіймані на допінгу, позбавив державних стипендій президент України Володимир Зеленський.