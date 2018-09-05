WBA обязала Усика провести бой с россиянином Лебедевым

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала начать переговоры касательно боя между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО) и россиянином Денисом Лебедевым (30-2, 22 КО), передает "Р-Спорт".

"Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик - Лебедев может осуществиться. Но тут многое зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно", - заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Напомним, в июле Усик выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева, став таким образом обладателем всех чемпионских поясов в первом тяжелом весе.

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