Wizz Air пропонує підтримку українцям. Переселенці можуть отримати роботу в компанії

Компанія всіляко підтримує українців. Раніше вона оголошувала про безкоштовні квитки для біженців, а зараз пропонує роботу.

Як зазначають представники Wizz Air у Facebook: «Ми запрошуємо громадян України подати заявку на одну з багатьох цікавих офісних посад у Wizz. Якщо ви вирішите стати частиною нашої команди, ми допоможемо вам з переїздом».

Потенційним співробітникам обіцяють 30-денне розміщення в готелі та допомогу в отриманні дозволу на роботу в Будапешті чи в іншому місті.

Також українців чекає можливість швидкого кар’єрного зростання в багатонаціональному середовищі.

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