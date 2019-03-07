WizzAir оказался на дне украинского рейтинга пунктуальности авиакомпаний

В феврале сразу 6 иностранных компаний сумели отправить все свои рейсы вовремя

Мининфраструктуры обнародовало свежий рейтинг пунктуальности авиакомапний, осуществляющих пассажирские перевозки в Украине. По результатам анализа почти 5,4 тыс. рейсов чиновники назвали самой точной компанией среди украинских авиаторов "Розу Ветров" - 90,3% ее самолетов вылетели точно по расписанию. На втором месте оказалась "Буковина" - 85,7% рейсов. Замыкает тройку лидеров МАУ с результатом 85,6%.

Самыми не пунктуальными в феврале 2019 года стали: Azur Air Ukraine (70,5% рейсов вовремя), SkyUp (62,1%), YanAir (50%). Среди иностранных компаний, которые летают в Украину, хуже всего с соблюдением графика дела обстояли у WizzAir (62,5% рейсов по расписанию), flydubai (58,8%) и Ernest Airlines (52,1%).

При этом самыми пунктуальными стали шесть авиаперевозчиков, которые не задержали в феврале ни одного рейса: Qatar Airways, Bulgaria Air, Iraqi Airways, KLM, Georgia Airways и Air Malta.

В среднем украинские и иностранные авиакомпании в феврале 2019 года выполнили из аэропортов Украины более 80% рейсов по расписанию или с отклонением от графика не более чем на 15 минут.