X Форум розвитку громадянського суспільства оголосив програму

Серед спікерів Форуму — посадовці, медійники, представники громадських, благодійних і донорських організацій, а також бізнесу.

30 листопада в Києві відбудеться Х Форум розвитку громадянського суспільства — щорічна конференція для організацій громадянського суспільства, представників влади, бізнесу та донорів. Десятий форум має тему «Незалежність — це ми».

Згідно з програмою, заходи відбуватимуться одночасно на кількох локаціях упродовж 9:30 — 18:00. Програма передбачає зустрічі з донорами, ярмарок вакансій, дискусії, воркшопи, майстеркласи, інтерактивні ігри; діятимуть партнерські виставки та маркет соціальних підприємств. Крім того, у форматі «пошук скарбів» учасники напрацюють пропозиції до урядового плану дій із втілення Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства.

На Форумі вручать «Громадську відзнаку року» в номінаціях «Адвокаційна кампанія», «Фандрейзингова кампанія», «Піар-кампанія або інформаційна кампанія», «Об’єднання зусиль чи Коаліція», «Прорив в організаційному розвитку». Переможців номінацій визначать за підсумками відкритого голосування та голосування журі. Відкрите голосування триватиме до 28 листопада включно. Переможців оголосять під час церемонії 30 листопада.

Нагадаємо, Форум розвитку громадянського суспільства — це національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом у сфері організаційного розвитку благодійних та громадських організацій. Вперше «Форум з організаційного розвитку» відбувся у 2012 році.

ІХ Форум розвитку громадянського суспільства мав тему «Імунітет до ілюзій» і відбувся 17 грудня 2020 року в Києві в форматі всеукраїнського телемарафону (працювала студія в Києві, в трансляцію включалися регіональні майданчики). Нагадаємо, напередодні події про деталі заходу «Детектору медіа» розповів Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР «Єднання».

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