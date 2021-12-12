Xiaomi випустила свій найпотужніший робот-пилосос

Xiaomi анонсувала новий робот-пилосос Mijia. Його вартість у магазині компанії зі знижкою становить 300 доларів, але за кілька днів ціна зросте до 360 доларів.

Родзинкою новинки є функція запобігання засміченню щітки. При тривалому використанні ефективність очищення може знизитися, оскільки волосся і велике сміття намотуються на щітку. Нова модель може сама чистити свою щітку. Тобто користувачеві необхідно чистити тільки пилозбірник.

Робот-пилосос отримав двигун з потужністю всмоктування 8000 Па та акумулятор ємністю 5200 мАг. Також він обладнаний пилозбірником об’ємом 450 мл та резервуаром для води на 250 мл. Крім цього, апарат оснащений модулями Wi-Fi і Bluetooth для зв’язку зі смартфоном і управління через програму Mijia.



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