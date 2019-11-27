"Я не умру в туалете!" Сына известного художника "засосало" в самолете

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в унитазе самолета во время рейса из Казани в Москву.

Telegram-канал "Небожена" опубликовал соответствующее видео, снятое пассажирами 24 ноября, передает Обозреватель.

"Самостоятельно выбраться из западни Сафронов не смог и начал звать на помощь. Экипаж незамедлительно среагировал на его крики, дополнительно потребовалась помощь пассажиров. По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту", - сказано в описании.

Уточняется, что этот инцидент произошел в момент, когда объявлялось о подготовке к посадке. Затравкин, который сидел так, что создавалось впечатление, будто его засосало "по грудь", в панике кричал: "Я не умру в туалете!" В итоге члены экипажа и пассажиры извлекли из вакуумной ловушки 200-килограмового пианиста.

"Говорят, это уже в четвертый раз происходит с Лукой. Виной тому - лишний вес пианиста", - добавили в сети.

Сам Лука после инцидента вышел из себя из-за травли, обрушившейся на него в сети после публикации ролика. По данным Telegram-канале Mash, сын Сафронова планирует в правовом поле разобраться с авиакомпанией "Победа", которой принадлежит лайнер.

"Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ", - сказал пианист, который хочет при помощи адвоката решить скандальный вопрос с лоукостером и автором ролика через суд.