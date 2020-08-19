Яблучний спас: традиції і звичаї

Яблучний Спас йде другим після Медового, це завжди 19 серпня. У цей день православні відзначають день Преображення Господнього.

Він святкується трохи менше ніж за тиждень після Першого Спаса - в один день зі святом Преображення Господнє. По суті, це й є народна назва для свята Преображення.

У народі Яблучний Спас символізує настання осені.

Другий Спас у цьому році випав на середу: це завжди 19 серпня. У цей день православні відзначають день Преображення Господнього.

Православні цього дня згадують, як Спаситель Христос зробив перетворення на горі Фавор (Табор): він показав апостолам свій справжній, божественний, вигляд. І тіло Його, й обличчя, і навіть одяг в ту мить засяяли яскравим світлом.

Тим самим Ісус показав своїм послідовникам, який стан дарує їм віра.

Яблучний Спас - що несуть до церкви

Для наших предків Яблучний Спас був святом збору врожаю. В їхньому розумінні це було Свято перших плодів. Логічно, що саме їх і несли на освячення до храму.

Що святити на Яблучний Спас?

До церкви несуть яблука, мед, сливи, груші і навіть овочі та пшеничні колоски. У теплих країнах святити прийнято виноград - але в наших широтах виноградні лози замінили яблука (як більш популярний фрукт).

Фрукти символізують собою духовну насолоду, що учні Спасителя відчули в момент Його Преображення.

Яблучний Спас - традиції

Після освячення частину фруктів прийнято відносити на могили покійних близьких.

Дівчата в цей день намагаються розчесати волосся гребінцем із яблуневого дерева - щоб волосся стало пишним, густим і не випадало.

На святковий стіл цього дня подають пісні страви (ще триває Успенський піст 2020) - але дозволені також рибні страви, додавання масла і келишок вина. Головний інгредієнт святкових страв - яблука, а в десертах - ще й мед.

В Яблучний Спас, за повір'ям, яблука наділяються особливою цілющою силою і можуть виконувати бажання (для цього освячене яблуко потрібно з'їсти з медом).

До Яблучного Спаса багато людей взагалі не їдять яблука нового врожаю. Цьому правилу слідують монахи і люди, в яких померли діти (інакше, мовляв, їхні малюки на тому світі не зможуть покуштувати яблук).

Після освячення яблуками пригощають дітей і жебраків. Чим більше роздаси - тим більш вдалим буде новий рік.

На Преображення Господнє заборонено працювати: займатися прибиранням, шити та штопати, робити ремонт. Виняток становлять такі роботи, як збирання врожаю та приготування їжі.

Яблучний Спас - прикмети

По погоді на Яблучний Спас визначають, якою буде осінь і зима в цьому році:

сонячний і безхмарний день - до сухої осені, дощовий - до мокрої;

який Спас 19 серпня - такі і Покрова 14 жовтня;

який Яблучний Спас - така й погода в січні;

ясний день - до морозної зими з хуртовинами.

Також вважається, що люди, яких задобрив на Яблучний Спас, обов'язково допоможуть протягом наступного року. А якщо при зборі врожаю в саду попалися гнилі фрукти - чекай труднощів наступного року.