Як буде ходити громадський транспорт у Києві: маршрути

У зв'язку з обмеженням пасажирських перевезень у Києві через карантин, Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, працюючих на об'єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств при наявності спеціального пропуску.Автобусні маршрути:
- № 56-Д "просп. Палладіна - ст. м"Либідська";
- № 114 "Вул. Милославська - ж/д вокзал "Центральний";
- № 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м "Політехнічний інститут";
- № 119 "Вул. Кассіана - Контрактова площа";
- № 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова";
- № 500 "Вул. Північна - ж/д вокзал "Центральний".
- № 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м "Площа Льва Толстого";
- № 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності";
- № 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай";
- № 91-Н "Вул. Милославська - ж/д вокзал "Центральний";
- № 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. В. Сікорського.
- № 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна";
- № 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа";
- № 16-Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа";
- № 22 "Б-р Перова - завод ЗБК";
- № 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м "Позняки".