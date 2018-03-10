Як кияни 9 березня оплачували проїзд в метро віршами Кобзаря

Як повідомляє depo.ua оплатити проїзд віршами можна було 9 березня з 10 до 12 год на станції "Тараса Шевченка" та з 12 до 14 год на "Майдані Незалежності", передає Depo.Київ з посиланням на "Громадське". Акція #HappyShevchenkoHours присвячена річниці з дня народження Кобзаря.

Ініціатори акції зазначили, що таким способом вони хотіли "осучаснити Кобзаря, вивести його зі шкільних лав і показати, що вшанувати Шевченка можна і в підземці, а не тільки біля пам'ятників".

"Ми хочемо показати пасажирам нові способи оплати проїзду в метро", - зазначила радниця начальника метрополітену Наталка Макогон у коментарі Громадському.

"Вірш довгий, але моя вчителька української літератури буде щаслива, коли побачить", - каже учасниця акції, студентка Вікторія. Дівчина продекламувала вірш "Зажурилась Україна" і отримала безкоштовний проїзд.

"Шевченко - відомий поет, і ми маємо його згадувати навіть в метро", - додає пасажирка Поліна.

Минулого року до акції долучилися 200 людей. Були люди, які не користувались безкоштовним проїздом, але декламували вірші.