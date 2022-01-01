Які книги купували українці в 2021 році

У 2021 році українці купували найбільше книги, які прямо або опосередковано пов’язані з психологією, мотивацією та саморозвитком (25 назв), на другому місці – література для дітей і підлітків (20 назв), на третьому – сучасна світова проза (17 назв у зведеному списку).

Сучасна українська проза посіла п’яте місце (13 назв), пропустивши уперед книги на історичну тематику (11 назв).

Детективи, серед яких значна більшість – українські автори (9 назв), користувалися попитом майже на рівні наукпопу (10).

Купували біографії та мемуари (8), книги з історії їжі та кулінарії (4) трилери і містику (3) та комікси (2).

Найменше в цьому році купували поезію – серед топових продажів названо всього 1 поетичну збірку.

Найбільшою кількістю проданих примірників (за цифрами видавництв, які їх нам відкрили) може пишатися видавництво «Віхола» – їхню книгу «Матера вам не наймичка, або Чому діти це... Прекрасно» (автор Катя Бльостка) було розкуплено накладом 26 тисяч 225 примірників. Друга за продажами у цьому році книга «Село не люди. Добити свідка», Люко Дашвар, видавництва КСД – 25 тисяч примірників. На третій сходинці – книга «Сафарі на щастя» цього ж видавництва (автор Світлана Талан) та книга «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» (укладання Вахтанга Кіпіані) видавництва «Vivat» – проданий тираж кожної з цих книг склав близько 14 тисяч примірників.

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