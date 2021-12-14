Як отримати додаткову дозу вакцини людям із медичними показами

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу пояснив, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19, якщо у людини є для цього медичні покази, можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря.

"Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази. Тепер вони можуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепились раніше. Для того, щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутись до свого сімейного або профільного лікаря", - сказав Ігор Кузін.

Він нагадав, що йдеться про людей із ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію та пацієнтів із низкою інших імунодефіцитних станів. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусної хвороби.

Сімейний чи профільний лікар може видати направлення довільної форми на щеплення за наявності медичних показань для цього. Важливо, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Безпосередньо зробити щеплення можна буде у найближчому пункті щеплення. У свою чергу лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров'я, як третю дозу.

Ігор Кузін також додав, що дія документу про вакцинацію продовжуватись не буде, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

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