Які партії українці вважають ворожими: результати соцопитування

За інформацією соціологів, громадяни України вважають ворожими дві країни – Білорусь та Росію.

За останній рік кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою країною щодо України, зросла більш як удвічі (з 22 до 48%), йдеться в соціологічному дослідженні групи Рейтинг.

Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною і лише 12% – союзною.

Союзниками України опитані вважають: