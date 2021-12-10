Які партії українці вважають ворожими: результати соцопитування

10 декабря 2021, 12:42
 Общество

За інформацією соціологів, громадяни України вважають ворожими дві країни – Білорусь та Росію.

За останній рік кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою країною щодо України, зросла більш як удвічі (з 22 до 48%), йдеться в соціологічному дослідженні групи Рейтинг.

Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною і лише 12% – союзною.

Союзниками України опитані вважають:

  • Канаду (61%),
  • Литву (59%),
  • Польщу (67%)
  • Великобританію (56%),
  • США (61%)
  • Туреччину (52%).
  • Рідше називають союзниками Францію (51%), Німеччину (51%) та Китай (22%), останню вважають скоріше нейтральною країною.

  • Опитування проведено соціологічною групою 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: трохи більше 2,0%.

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