Які партії українці вважають ворожими: результати соцопитування

За інформацією соціологів, громадяни України вважають ворожими дві країни – Білорусь та Росію.
За останній рік кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою країною щодо України, зросла більш як удвічі (з 22 до 48%), йдеться в соціологічному дослідженні групи Рейтинг.
Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною і лише 12% – союзною.
Союзниками України опитані вважають:
- Канаду (61%),
- Литву (59%),
- Польщу (67%)
- Великобританію (56%),
- США (61%)
- Туреччину (52%).
- Рідше називають союзниками Францію (51%), Німеччину (51%) та Китай (22%), останню вважають скоріше нейтральною країною.
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Опитування проведено соціологічною групою 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: трохи більше 2,0%.
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