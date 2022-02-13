Які подарунки на День святого Валентина образять другу половинку: ніколи не даруйте їх

Вибір подарунка - справа тонка і відповідальна, адже презентом можна як шанувати другу половинку, так і образити.

Напередодні Дня святого Валентина Styler вирішив розповісти, які предмети краще не дарувати другій половинці, і чому.

Від яких подарунків краще утриматися

Презенти на релігійну тематику можуть сприйматися двозначно - від них краще відмовитися. Такий дар може зачепити певні погляди або переконання партнера.

Спідня білизна - з одного боку подарунок інтимний, а з іншого – з ним легко промахнуться і навіть образити партнера. Шкарпетки з сердечками - не найкращий вибір, а комплект спідньої білизни неправильного розміру – тим більше. До того ж за повір'ям, чоловіча спідня білизна як подарунок може обіцяти зраду.

Занадто дорогі та статусні подарунки теж не найкращий варіант, адже такі презенти зобов'язують. Особливо від них варто відмовитися на початку відносин.

Банальні подарунки, як то коробка цукерок, формальні листівки, кружка з фото, м'яка іграшка набір з шампунем і гелем для душу та інше, не здивують обраницю – придумайте щось оригінальніше, а ваша винахідливість точно окупитися сторицею!

Гроші в конверті - далеко не найкращий вибір для подарунка до Дня святого Валентина. Краще віддайте перевагу подарунковому сертифікату, але врахуйте інтереси та бажання другої половинки.

Анти-подарунком можна сміливо вважати канцелярію та побутову хімію. Ці витратні матеріали важко віднести до презентів на свято, а вашу практичність і хазяйновитість сміливо приймуть за скупість.

Для тих, хто забобонний

Вірити в повір'я чи ні - особиста справа кожного, але якщо ваш партнер – людина забобонна, то з подарунком варто бути обережніше і заздалегідь вивчити тематику.

Існує повір'я, що дарувати гострі предмети - до сварки, тому такий подарунок теж краще обійти стороною. Кухонні набори ножів і штопор точно краще не купувати.

Те ж саме стосується годинника - його вважають передвісником розлуки. Якщо ваш партнер забобонний, то такий подарунок здатний його засмутити.

Схожа історія з дзеркало - трюмо з підсвічуванням для коханої може обернутися неприємностями. Дзеркало вважають провідником в потойбічний світ і, за повір'ями, воно може накликати біду.

Хотіли подарувати щось корисне для дому та домашнього вжитку, наприклад, капці або рушник? Це не найкраща ідея. Домашнє взуття вважається передвісником недуг, а рушник – і того гірше, до серйозної хвороби та навіть смерті.

Практичний подарунок для ванної кімнати у вигляді банного приладдя теж варто обійти увагою - він може обіцяти розлуку.