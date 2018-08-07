Як позбутися відчуття провини

Почуття провини виникає з різних причин. Іноді воно має руйнівний характер. Забирає енергію і наводить хандру.

Почуття провини - один із механізмів виживання виду. Воно є не тільки в людей, а й у тварин. Щоб зграя витримала жорстку конкуренцію, у ній існують деякі правила. Зокрема, не можна знищувати своїх, пише "Сегодня".

Чувство вины возникает, когда мы нарушаем свои моральные установки

З розвитком цивілізації табу і заборони з'явилися у світі людей. Одним із видів покарання за порушення стало почуття провини. Воно сформувалося на рівні несвідомого. Людина, відмовляючись робити те, що засуджують у суспільстві, боїться не осуду інших, а власної совісті.

Не всі люди однаково відчувають почуття провини. Одні в своїх проблемах звинувачують усіх, окрім тебе. Інші, будучи тривожними, завжди і в усьому відчувають себе винними. Почуття провини не має логічного підґрунтя - це почуття. Нав'язування почуття провини - явище дуже поширене. Хтось за допомогою нього перекладає частину своїх турбот на плечі іншого. Хтось - маніпулює винним, ущемляє його права. "Обвинувач" може нескінченно використовувати чуже почуття провини в своїх інтересах.

Провина - дуже сильний мотиватор. Цее важіль управління, що сидить в нас з дитинства

Як перемогти почуття провини

Один із способів - вміння вибачати самого себе. Утім обвинувачу ззовні зазвичай невигідно "відпустити гріхи" своєї жертви. Якщо звинувачення висуває сама людина, він може висувати їх знову і знову.

Щоб позбавитися почуття провини, потрібно неупереджено подивитися на ситуацію. Розглянути її логічно, а не емоційно. Слід розібратися, кому насправді вигідні ці муки совісті.

Подумайте, чи є у цій ситуації ваша реальна вина або ж вона надумана. Тільки відповівши чесно і щиро на ці питання, ви виявите, що ваше почуття провини - лише плід уяви.

Почуття провини не має логічного підґрунтя

Не варто плутати вину і відповідальність. Почуття провини паралізує. Не дозволяє відповідати за свої рішення і дії. Відчуття своєї відповідальності спирається на вже отриманий досвід, але орієнтується на майбутнє.

Загалом почуття провини сягає корінням в минуле. Зробивши помилку, людина постійно повертається до неї. Часто переносить минулий досвід у теперішнє.

Навчіться виносити уроки з подій. Робіть висновки і намагайтеся так більше не чинити. Принаймні наступного разу ви будете знати, до яких наслідків це може призвести.

За останні 15 років в Україні у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок. Кожна п'ята дитина народжується не в шлюбі. Виховання дитини не у повній сім'ї впливає на психологічне здоров'я дитини, кажуть фахівці. Батьки, які втратили емоційний контакт з синами, зазвичай не можуть його відновити до кінця життя.