Як працюватимуть школи в Україні до закінчення карантину: в МОН зробили заяву

В Україні школи будуть працювати в змішаній формі навчання - повноцінній та дистанційній - в умовах адаптивного карантину, який діє до кінця лютого. Обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу попередньо будуть продовжені ще до 30 квітня, проте в МОЗ ще не внесли пропозицій, в якому саме форматі.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник оцінив можливість повернення шкіл в режим жорсткого карантину або локдауну, коли все буде переведено на дистанційне навчання.

"На сьогодні чекаємо від МОЗ певних прогнозів і пропозицій щодо подальшого введення або невведенні карантину, але попередньо до 30 квітня такий самий адаптивний карантин буде продовжено, але в якому варіанті - чекаємо від МОЗ", - розповів Шкарлет.

Міністр зазначив, що дистанційне навчання в повному обсязі було застосовано максимум у 30% територіальних громад України "в залежності від тих норм адаптивного карантину, які діяли протягом березня до сьогоднішнього дня".

"Був тримісячний локдаун на початку, але тоді дійсно проходило повноцінне дистанційне навчання. Але в більшості навчальних закладів застосовується змішане навчання - і дистанційне, і повноформатне - залежно від рівня епідеміологічної ситуації", - заявив глава МОН України.

Він також наголосив, що при навчанні онлайн "мінімум на 8% втрата якості відбувається", але змішане і дистанційне навчання дає можливість зберегти та не зупиняти освітній процес.

Раніше вчені НАН України заявили про те, що діти почали частіше хворіти на коронавірус після відкриття шкіл.