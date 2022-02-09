Які предмети повинні скласти абітурієнти, щоб вступити до університету - інструкція МОН

Вступна кампанія 2022 року вже розпочалася, і майбутні абітурієнти можуть зареєструватися на ЗНО-2022. Експерти розповіли, які предмети необхідно здати, щоб вступити до університету.

Тим, хто планує вступати належить не просто підготовка до іспитів, але ще потрібно вибрати оптимальний перелік предметів, який дозволить вам вступити до вищого навчального закладу. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки.

"Першим предметом для кожної зі спеціальностей є Українська мова та література або українська мова. Успішно склавши ЗНО з української мови та літератури, учасники зможуть вступати на будь – яку бажану спеціальність, адже отримають не лише результати тестування з обраного навчального предмета, а й додатково-результат ЗНО з української мови. Однак важливо відзначити, що результат ЗНО з української мови не можна буде використовувати замість результату з української мови та літератури", — йдеться в повідомленні.

Далі в МОН зазначають, що для осіб, які вступатимуть на бакалавра, другий і третій предмет відрізнятиметься залежно від спеціальності. Для творчих спеціальностей другим предметом є творчий конкурс, який здають у закладі освіти.

Реєстрація на іспит триватиме з 1 лютого по 9 березня, і абітурієнтам потрібно ретельно підібрати і вибрати кожен предмет, щоб не було ніякої помилки. Потім ніякі правки в вашу анкету внести вже буде не можна.

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