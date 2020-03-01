Як просити вибачення на Прощену неділю

Останній день Масляної традиційно завершується найважливішим християнським святом - Прощена неділя.

У нього немає точної дати, так як час проведення залежить від Великодня.

Насамперед важливо усвідомити, коли людина щиро вибачається, кається у скоєному, вона не просить суду або розбору ситуації, а визнає, що доставила біль, і шкодує про це. І мова тут йде не стільки про формулювання, правильну фразу або посилання, яке принесе плюс в карму. Просити прощення потрібно душею і тільки з благими намірами.

Кожне вибачення спочатку надсилається Господу, за гріхи і злі помисли. Так, передусім просимо у Всевишнього сил на покаяння і духовне очищення, сповідуємося, і вже потім звертаємося до всіх, кому коли-небудь заподіювали біль і страждання. Важливо давати собі звіт, що деякі проступки помічає лише один - скривджений, і винуватець може навіть не знати про те, що заподіяв негатив. Саме тому люди просять вибачення у всіх своїх друзів і близьких.

Часом буває важко підібрати слова, особливо, якщо ситуація серйозна. У таких випадках можна запозичити приклади з Інтернету і вкласти в них свій сенс і душу.

"В Прощеній неділі є те світло, яке відкриває очі на свої злодіяння. Сьогодні я багато чого усвідомив, пробач мене за все, за ту біль, яку я тобі заподіяв, за образи і печаль, що ти відчував(ла). Слова важко підібрати, але, коли говорять серце і душа, все і так зрозуміло, сподіваюся, ти це відчуваєш".

Що таке щире вибачення? Це не просто усвідомлення своєї провини і жаль про те, що трапилося, перш за все, це обіцянка того, що такого вчинку, або навіть схожого, і в думках не буде. Далеко не завжди вдається виконати таку внутрішню обіцянку. Наприклад, "пробач, що підвищив на тебе голос", швидше за все, це повториться. У таких випадках потрібно формулювати думку більш конкретно: "я щиро жалкую, що підвищив на тебе голос, і обіцяю, що кожен раз буду намагатися не повторювати це".

Багато хто задається питанням, а як попросити вибачення, якщо людини вже немає в світі живих? Є кілька способів. Перший - звернутися до покійного через Отця небесного, а саме - молитву. При цьому, варто також відвідати могилу і попросити вибачення в голос. Варто відвідати церкву і поставити свічку за упокій.

Цікавий факт, що звичай просити прощення перед постом прийшов до нас із стародавнього Єгипту (за деякими даними з Палестини). Коли ченці відправлялися в пустелю на сорокаденний піст, наслідуючи приклад Ісуса Христа, вони як перед смертю (через майбутні небезпеки) просили один у одного вибачення. Це найкраща відповідь на питання: "як краще попросити прощення", - немов вирушаючи в останню путь.