Як відрізнити COVID-19 від грипу й інших сезонних захворювань

Симптоми коронавірусу дуже схожі з симптомами інших вірусних захворювань, в тому числі й грипу. Переплутати ознаки захворювань дуже легко, і при найменшому кашлі та нежиті люди починають підозрювати COVID-19.

Перші симптоми коронавірусу, застуди, грипу, сезонної алергії та навіть астми – дуже схожі. Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, чим відрізняються всі ці хвороби та закликала в будь-якому випадку консультуватися з лікарем.

Симптоми COVID-19

Підвищена температура тіла

Сухий кашель

Втома

Втрата смаку і запаху

Трохи рідше бувають такі симптоми: задишка, біль у м'язах, біль у горлі, діарея, закладеність носа, озноб і головний біль.

У деяких людей симптоми бувають слабко виражені або практично непомітні. Але вони заразні й можуть передати вірус іншим людям. У зоні ризику знаходяться люди старше 60 років і люди будь-якого віку з захворюваннями легень, серця, діабетом або хворобами імунної системи.

Симптоми грипу

Хвороба проявляється різко

Висока температура, озноб

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Втома

Біль у горлі

Нежить або закладений ніс

Біль у горлі

Біль у м'язах або ломота в тілі

Нудота або діарея (частіше у дітей)

Єдиний симптом, який відрізняє COVID-19 від грипу – це втрата відчуття смаку і запаху. Також експерти відзначають, що утруднене дихання при грипі буває рідко.

Для встановлення точного діагнозу необхідно провести тестування, оскільки на підставі зовнішніх ознак точний діагноз поставити неможливо.

Від грипу існують вакцини. Вони не захищають на 100%, але при зараженні пацієнт перенесе хворобу легко і без ускладнень.

Симптоми звичайної застуди:

Симптоми проявляються поступово

Закладений ніс

Головний біль

Біль у м'язах

Кашель, чхання

Підвищення температури тіла до 37 -37,5

Симптоми сезонної алергії

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Головний біль

Біль у горлі

Втому

Закладеність носа і нежить

Слізливість в очах і свербіж

При сезонній алергії зазвичай немає підвищення температури, діареї, болю і ломоти в тілі, нудоти та блювоти.