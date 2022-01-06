Як відзначати Святий вечір: традиції предків

Традиційно 6 січня православні християни святкують Святий вечір. Це свято знаменує закінчення Різдвяного посту, який розпочався наприкінці осені. Існує багато традицій, як відзначати Святий вечір, які наші пращури пронесли крізь покоління.

Існує багато традицій, як відзначати Святий вечір, які наші пращури пронесли крізь покоління.

Підготовка до свята розпочиналася на світанку. Господиня розводила вогонь, після чого готувала 12 святкових страв. У цей час господар напував і годував худобу, а також стелив нову солому і розчищав двори від снігу.

Цього дня вся сім'я намагалася зібратися вдома, щоби провести Святий вечір разом. Вважалося, що опинитися цього дня у дорозі - обіцяло цілий рік мандрів та поневірянь. Однак якщо поряд з будинком проходив мандрівник, його запрошували в житло і намагалися зігріти і нагодувати.

Цього дня прийнято було не їсти до початку вечірньої трапези. Винятки становили лише діти, яким дозволяли трохи перекусити під час обіду.

Дідухи

Увечері господар у будинок вносив Дідух - сніп соломи з колосами вівса, пшениці, жита та інших злаків. Його готували ще з осені, під час жнив. На порозі зустрічала господиня, яка тримала в руках книш та запалену свічку. Дідух встановлювали у Святому вуглу - покуті. Окрім цього, встеляли сіном стіл та підлогу в хаті.

На згадку про своїх померлих родичів люди ставили кутю та узвар на вікнах. Також вони розкидали по кутках варені боби та залишали немитими ложки та миски після вечері. Перед тим, як сісти на стілець або лавку, українці продували поверхню, щоб не придушити чийсь дух. Вважалося, що цього дня у нашу реальність приходять представники інших світів. Тому заборонялося лаятися, злитися і лихословити, щоб нечиста сила не почула ваших поганих намірів.

Цілий вечір не прийнято виходити з дому, а під час святкової вечері лише господиня могла встати з-за столу, щоб принести нову страву. Зазначимо, що на стіл застилали одразу дві скатертини. Першу для добрих духів, а на другу в центр столу господар ставив книш, а господиня - коровай зі свічкою.

Також перед початком вечері найстарший із членів сім'ї брав ложкою трохи куті та читав молитву за покійних батьків та всіх предків. Цим він ніби запрошував їх на вечерю. Після цього глава сімейства наповнював чарку та читав молитву за живих членів своєї сім'ї.

Що не можна робити на Святвечір-2022

Так, як на Святвечір випадає останній день посту, то до самої вечері краще дотримуватись посту і взагалі нічого не їсти.

Під час самої вечері не можна багато і голосно говорити.

Не вставайте з-за столу, якщо вечерю ще не завершено й якщо ви ще не спробували усіх 12 страв.

На Святвечір не можна покидати дім, аби не впустити у нього хворобу.

Важливо закінчити усі хатні справи до настання Святої Вечері, адже 6 січня заборонено прибирати.

Не сідайте за стіл у брудному й темному одязі.

Не сваріться ні з ким на Святвечір, аби весь рік не ворогувати.

Не лайтесь.

Під час Святої вечері не можна запивати страви водою - тільки узваром.

У Святвечір не було прийнято веселитися. Люди розмовляли допізна на господарські теми та згадували своїх предків.

Уже рано-вранці 7 січня ще до світанку від двору до двору ходили хлопчики- віншувальники. Вони вітали господарів. Вважається, що цього ранку першим у будинок повинен зайти чоловік чи хлопчик - це принесе успіх на весь рік. Тому всі чекали на хлопців і пригощали їх солодощами, горіхами, фруктами, а також дарували їм гроші.

34.ua