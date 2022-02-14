Як в Україні отримати дозвіл на зброю?

14 февраля 2022, 13:11
 Общество

 В Україні кілька сотень компаній та торгових марок займаються реалізацією зброї. В асортименті пневматичне, гладкоствольне мисливське, травматичне для відстрілу гумових куль та мисливське нарізне. Парадокс ситуації полягає у відсутності закону, що регламентує використання зброї.

“Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї видаються після вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання. Підтвердженням такого навчання є довідка, що видається в спеціальних пунктах”, - йдеться у повідомленні.

Для того, аби купити зброю, майбутній власник зобов’язаний отримати дозвіл на її придбання. Інспектор департаменту превентивної діяльності, підрозділу з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи чи територіального органу Національної поліції зможе видати його, якщо в нього буде попередньо сформована особова справа.

Аби сформувати особову справу необхідно зібрати і подати наступні документи:
  • заява на ім’я керівника органу поліції;
  • довідка про відсутність судимості;
  • медична довідка зразка 127\о;
  • довідка про знання матеріальної частини та поводження зі зброєю;
  • квитанція про сплату коштів за надання дозволу;
  • копія паспорту громадянина України;
  • дві фотокартки стандартного розміру для документів;
  • договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності для власників зброї;
  • рапорт дільничного інспектора про проведення спеціальної перевірки за місцем проживання власника. В рапорті вказується також інформація про наявність металевого сейфа для зберігання зброї.

Якщо ж особа вже має у володінні хоча б одну одиницю зареєстрованої зброї, але виявила бажання придбати ще – достатньо надати завірені копії вказаних документів.

Після отримання дозволу на придбання зброї у потенційного власника є три місяці для вибору і покупки зброї. Після цього необхідно знову звернутися до інспектора дозвільної системи, який видавав дозвіл на придбання, і зареєструвати зброю. На це виділяється 10 днів.

Умови, за яких відмовляють в отриманні дозволу на зброю:
  • не погашена судимість;
  • повідомлення про підозру;
  • підтвердження систематичного (два чи більше разів) порушення громадського порядку, зловживання спиртним або вживання наркотичних речовин;
  • відсутність хоча б одного з необхідних документів для отримання дозволу.                                                                                                                             https://apostrophe.ua
 
 
 