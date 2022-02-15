Які заходи плануються в Україні на День Єдності

До Дня Єдності в Україні планують низку заходів як у столиці, так і у регіонах країни. Триватимуть вони, щонайменше, два тижні. Про це під час брифінгу «Щодо ролі ЗМІ в інформаційній протидії РФ» повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він акцентував – попри те, що Указ Президента щодо встановлення Дня Єдності України вийшов лише учора, постанова Кабінету Міністрів визначає та розписує конкретні дії та заходи, які ми будемо робити від завтрашнього дня і впродовж найближчих (щонайменше) двох тижнів.

– Чому важливий цей день? У принципі, як можна побачити зокрема з онлайн-опитування («Ставлення до наративів протидії дезінформації», яке проводилося за методологією Національного Демократичного інституту, дослідження розроблене спільно з коаліцією українських НГО та Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. – Ред.), однією з важливих для українців тез є: «Свого не віддамо і чужого не треба!» Отже, момент загрози – це момент фактичного єднання суспільства.І всі хештеги, прапори UAразом тощо, можуть допомогти нам відчути плече, лікоть, спину один одного. Це надзвичайно хороший ефект для того, щоб ми зрозуміли, що загроза хоча і є, але ми знаємо, як на неї відповісти. Як кажуть наші військові: «Наше єднання – найкраща зброя проти Росії». Тому, що найбільший подарунок ворогу – це наша паніка, наш неспокій чи якісь хвилювання або хаотичні рухи, – сказав Ткаченко.

Що в межах цього Дня буде відбуватиметься в Україні:

буде піднятий Державний Прапор України навсіх адміністративних будівлях по всій країні;

України навсіх адміністративних будівлях по всій країні; о 10:00 буде виконаний Гімн України ;

; з 1 березня буде здійснене підняття грошового забезпечення для військовослужбовців на 30%, та доведено до 20% від початку 2022 року грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Нацгвардії України(за це відповідають відповідні державні органи);

для військовослужбовців на 30%, та доведено до 20% від початку 2022 року грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Нацгвардії України(за це відповідають відповідні державні органи); відбудеться телемарафон : з 8 до 10 години ранку всі телеканали України будуть мовити однією картинкою;

: з 8 до 10 години ранку всі телеканали України будуть мовити однією картинкою; З 8 до 10 години та з 19 до 22- ївідбудуться онлайн брифінги : ми побачимо різних очільників і державних діячів, можновладців, лідерів суспільних думок, волонтерів та інших, які будуть говорити та відповідати на запитання на тему,зокреманаративів, які допомагають об’єднувати нашукраїну;

: ми побачимо різних очільників і державних діячів, можновладців, лідерів суспільних думок, волонтерів та інших, які будуть говорити та відповідати на запитання на тему,зокреманаративів, які допомагають об’єднувати нашукраїну; у закладах освіти будуть проведені уроки, присвячені єднанню (16 лютого, за сприяння МОН та Інституту Національної пам’яті України);

будуть проведені (16 лютого, за сприяння МОН та Інституту Національної пам’яті України); 17 – 18 лютого – уроки з медіаграмотності (у всіх школах країни).

(у всіх школах країни). Молебень Єднання в Софії (за попередньою згодою Всеукраїнської Ради Церков);

(за попередньою згодою Всеукраїнської Ради Церков); покази фільмів українського виробництва, зокрема патріотичних фільмів у кінотеатрах по всій країні та на телеканалах (за підтримки Держкіно);

українського виробництва, зокрема патріотичних фільмів у кінотеатрах по всій країні та на телеканалах (за підтримки Держкіно); МЗС буде проводити за кордоном іміджеві заходи у столицях світу, спрямовані на популяризацію України. Будуть підсвічені також, як і в Україні, дипломатичні установи кольорами Державного Прапора України;

столицях світу, спрямовані на популяризацію України. Будуть підсвічені також, як і в Україні, дипломатичні установи кольорами Державного Прапора України; буде реалізовано проєкт «Книга для зміцнення національної єдності» ;

; крім брифінгів офіційних осіб, у постійному режимі будуть відбуватися брифінги Збройних Сил України з інформацію щодо наших кордонів і ситуації навколо України загалом.

– Також, наразі ми створюємо єдину віртуальну інформаційну платформу UAразом – це своєрідна реакція на виклики, які перед ними стоять. Завдяки цій платформі українці зможуть отримувати інформацію в постійному режимі у вигляді брифінгів, повідомлень, інформацію з перших джерел від офіційних очільників центральної влади, а також, що важливо, від регіонів. Ми хотіли б, щоб така інформація заповнила ті прогалини, які періодично виникають в інформпросторі, особливо в регіонах. Регіональні лідери будуть ділитися інформацією про те, що насправді відбувається в їхніх регіонах у цей момент.І в центрі також відповідати на ваші запитання, – анонсував Ткаченко.

https://armyinform.com.ua