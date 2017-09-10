Як знайти роботу восени: найпопулярніші вакансії та поради експертів

Фахівці ринку праці розповіли, у яких сферах найбільше пропозицій та за яку роботу українцям пропонують високі зарплати.

Восени традиційно починається бізнес-сезон, який триватиме до середини листопада. Компанії започатковують нові проекти, запускають заводи і фабрики, у зв'язку з чим на ринку праці з'являється чимало вакансій. Інформує ТСН.ua

Крім того, зараз стартує активний період пошуку роботи студентами, які вже розпочали навчання і пристосовуються до нового розкладу, щоб визначитися, скільки часу зможуть витрачати на підробіток.

Представники двох найбільших інтернет-майданчиків з пошуку роботи в Україні розповіли, кого зараз найбільше потребують роботодавці, які вакансії є найбільш оплачуваними та на яку роботу можуть претендувати студенти.

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТРИМАЮТЬСЯ У ТОПІ

Активний приріст вакансій починається десь з 10-20 чисел вересня, зазначила HR-експерт порталу Rabota.ua Тетяна Пашкіна.

Зокрема, обороти почнуть поступово нарощувати п'ять традиційних професійних сфер: виробництво (різнороби, вантажники, інженери, механіки), торгівля (продавці-консультанти, торговий представник, касир, мерчендайзер, керівник магазину), продажі (менеджери з продажів, торгові представники), адміністративний персонал (кур'єри, водії, секретарі) і початок кар'єри для студентів.

Виробництво тут невипадково займає перше місце. "Зараз поступово зростає економіка України і ми прогнозуємо, що цієї осені будуть відкриті нові підприємства у сфері промисловості і виробництва. Люди перестали боятися війни, стали більше вкладати грошей у розвиток своїх бізнесів. На це одразу відреагував ринок праці", - зауважив директор з розвитку сайту Work.ua Сергій Марченко.

Зараз в Україну активно заходять іноземні підприємства, а ті, що вже були, - продовжують полювати на робітників.

"У Львові працює три підприємства, які шиють чохли для сидінь BMW, Mercedes тощо. Там і студентів, і пенсіонерів маршрутками звозять з навколишніх сіл і навчають на цій дорогій шкірі", - каже Тетяна Пашкіна, додавши, що крім того, на українських фабриках відшивається Prada, Reserved і Hugo Boss.

Проте швачки - не єдині, хто дістає роботу завдяки іноземним інвесторам. За прогнозами Сергія Марченка, нові підприємства, що плануються до відкриття, будуть пов'язані з будівельною галуззю та високотехнологічним виробництвом. До того ж у Закарпатській та Львівській областях останніми роками вже відкрилося багато виробництв у машинобудівній галузі, і їхні власники вже подумують про відкриття автомобілебудівних заводів.

До речі, ці прогнози вже стають реальністю для України. Наприкінці серпня у Львівській області було урочисто відкрито завод французького концерну Nexans, який виробляє електрокабелі для BMW.

За даними Тетяни Пашкіної, п'ять найбільш затребуваних груп посад у виробництві: робітничі спеціальності, легка промисловість, інженер- електрик, будівельники й управління виробництвом. І за всіма цими групами, окрім будівництва, пропозиція вакансій перевищує попит.

Розвиток двох галузей - промисловості і виробництва, а також будівництва й архітектури, - які показують найбільше зростання ще від 2016 року, тягнуть за собою розвиток й інших галузей, каже Сергій Марченко.

"Це - базові галузі. Якщо тут спостерігається зростання, тоді допоміжні галузі, як наприклад, реклама, продажі тощо, також підтягуються і починають заробляти. Це говорить про те, що зростання економіки, яке ми бачимо зараз, буде стійким", - додав Марченко.

За даними Сергія, сфера виробництва є другою за популярністю. Першою є сфера обслуговування, на третьому місці - транспорт і автобізнес, а далі йдуть логістика та сфера охорони і безпеки.

Водночас падіння популярності показали сфери страхування, юриспруденції та топ-менеджменту.

ЗАРПЛАТИ

Динаміка росту вакансій робітничих спеціальностей вражає, каже Тетяна Пашкіна. За останні 1,5 року вони виросли у 2,5 раза. Проблема ж галузі полягає у тому, що не так багато українців хочуть працювати руками, а якщо й готові - то за більші гроші, ніж пропонує роботодавець. Тож вакансій у цій сфері значно більше, ніж пошукачів, відповідно, зростають зарплати.

"Був такий кейс. Шукали різнороба на 7 тисяч грн. В результаті після кількох тижнів безнадійних пошуків знайшли лише на 11 тисяч грн. Це відбувається, тому що вакансій багато, а охочих мало. І щоб когось адекватного урвати, доводиться торгуватися і витягувати грошима", - розповіла Пашкіна, зазначивши, що столярам, слюсарям і зварювальникам зараз пропонують зарплати близько 9-12 тис. грн.

За даними Сергія Марченка, серед найбільш популярних робітничих вакансій - вантажники (середня зарплата 5 тис. грн), різнороби (9,2 тис. грн), пакувальники (6,7 тис. грн), водії навантажувача (6,6 тис. грн) тощо.

Водночас за умови знання англійської мови у пошукача є можливість обрати більш високооплачувану роботу. Зокрема, її пропонують іноземні підприємства у сфері виробництва. Так, Тетяна Пашкіна розповіла про випадок, коли технічний рекрутер шукав молодих інженерів зі знанням англійської на зарплату на випробувальний термін на 600 євро, а далі - 1000 євро. А це - практично програмістські зарплати.

Знання англійської також відкриває дорогу до інтернаціональних компаній, що працюють в інших сферах. Це можуть бути компанії FMCG (англ. fast moving consumer goods - споживчі товари швидкого обороту), банки або страхові компанії.

Така робота має свої бонуси: можливість працювати у більш цікавій інтернаціональній культурі, стажуватися за кордоном та брати участь в обміні досвідом з головним офісом компанії, який може бути розташований, наприклад, десь у Ганновері.

"БУМ" НА РИНКУ ІТ СХОДИТЬ НАНІВЕЦЬ

Величезний "бум" вакансій на ринку ІТ, який стався кілька років тому, зараз практично зійшов нанівець. Тобто ринок продовжує повільно зростати, але попит на ІТ-спеціалістів вже стабілізувався.

"Раніше була велика кількість вакансій від компаній, які думали, що можуть дозволити собі зростання. Вони набирали велику кількість джуніорів (англ. Junior Developer - молодший програміст). А зараз більша частина програмістів у нас це мідли (англ. Middle - середній) і сініори (англ. Senior - провідний програміст). Якщо це мідли і сініори, то їх, по-перше, не треба так багато, і по-друге, вони не настільки плинні", - пояснила Тетяна Пашкіна.

Також ринок ІТ-вакансій дещо змінився структурно. За даними Тетяни Пашкіної, найбільш популярні пропозиції у цій сфері зараз: веб-розробка (31 %), системне адміністрування (10 %), дизайн (8 %), технічна підтримка(6 %) та програмування (5 %). У той час, як раніше більшу частку вакансій займали дизайн і тестування, яке зараз взагалі зникло з п'ятірки перших.

ПРИВАБЛИВА РОБОТА/РАБСТВО ЗА КОРДОНОМ

Після впровадження безвізу пошукачі починають більш активно розглядати роботу за кордоном. "Сів на потяг до Перемишля, витратив 400 грн, знайшов роботодавця, отримав запрошення на роботу, повернувся, отримав робочу візу - і ось тобі працевлаштування в Європі і зарплата 15-17 тис. грн", - каже Тетяна Пашкіна.

Щоправда, більша частина вакансій, які пропонують за кордоном, - це важка робота на виробництві, на конвеєрі або збиранні врожаю. Тобто 10-12- годинний робочий день шість днів на тиждень. Водночас це реальна можливість заробити до 30-35 тис. грн за місяць.

Кваліфіковані робітники - столяри, слюсарі та зварювальники - можуть заробити 20-30 тис. грн у Польщі, 30-70 тис. грн у Німеччині та Англії.

"Якщо вам потрібно сплатити дитині за навчання, зробити ремонт, купити машину, квартиру, одружитися або що, то ви розумієте, що це буде півроку "рабства", - зауважила Пашкіна.

Найбільш охоче українців приймають Польща, Чехія, Угорщина. Також нічого проти українців не має Німеччина. В Англії і Франції - менше вакансій. Також вакансій поменшало і в Італії через економічну ситуацію, що погіршилася. Ізраїль активно приймає українських будівельників, а Грузія, Азербайджан, Казахстан, Білорусь і країни Прибалтики перетягують до себе українських фармацевтів.

Кваліфіковану працю - лікарям, інженерам, програмістам - пропонують рідше, але такі вакансії також є. Лікар за умови знання мови і складання іспиту для підтвердження кваліфікації має широкий вибір за кордоном: 20-30 тис. грн в Чехії, 40-70 тис. грн у Німеччині, 75 тис. грн - у Лівії, 104 тисячі грн - в Омані.

Водночас європейці вигадали свої "сірі" схеми, як заохочувати українських лікарів до праці. "Тебе просто офіційно оформлюють як інтерна, але дозволяють працювати як лікарю. За деякий час ти підтверджуєш кваліфікацію і можеш працювати вже офіційно", - розповів ТСН.ua Сергій, який роздивляється варіанти роботи за кордоном.

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Кількість пропозицій роботи для студентів зараз значно виросла. Навіть цього літа, порівняно з минулим, пропозицій було у 1,5 раза більше, а у вересні ми просто підемо "у космос", зазначає Тетяна Пашкіна. Адже для нових проектів роботодавці часто шукають молодих й активних.

Як правило, існує 3-5 універсальних вакансій, які пропонують для студентів. Це вакансії, які дозволяють поєднувати навчання з роботою. Це менеджери з продажів, адміністратори, оператори контакт-центру, продавці-консультанти, агенти з бронювання зі знанням англійської мови.

Також є вакансії у банках, які готові брати фінансових консультантів і взагалі співробітників до відділень. Щоправда, тут надається перевага студентам 4-5 курсів.

Якщо говорити про сферу гостинності, то тут є багато вакансій офіціантів, барменів, барист, кухарів-початківців, хостес. Деякі варіанти є також для викладачів англійської, репетиторів для студентів 4-5 курсів лінгвістичного вишу.

За словами Сергія Марченка, серед 4 тисяч вакансій для студентів, які реєструються щодня, найбільш популярними є ріелтори, фахівці по роботі з клієнтами у відділеннях банків, комплектувальники замовлень, офіс- менеджери, регіональні менеджери, менеджери з продажів, по роботі з клієнтами, різнороби, адміністратори, оператори кол-центру тощо.

За таку працю у середньому студент може розраховувати на зарплату у діапазоні 5-8 тис. грн.

Офісна робота передбачає можливість часткової зайнятості, але тут скоріше йдеться про формат стажування, зазначає Пашкіна. Зокрема, стажерів на неповний робочий день беруть і до фінансових департаментів, і до HR.

Крім того, не завжди на подібних стажуваннях необхідна фахова освіта, адже роботодавцю іноді простіше навчити нового співробітника "з чистого аркуша", ніж переламати. І навіть якщо виявиться, що робота, на якій ви проходили стажування, не для вас, у компанії можуть піти назустріч і запропонувати щось більш цікаве.

ПОРАДИ ПОШУКАЧАМ

Найголовніша порада, яку дають пошукачам, це бути активними. "Роботодавці не хочуть брати такого пошукача, якого треба вмовляти: "А прийди на цю співбесіду. А прийди після співбесіди, подай нам документи. Потім, прийди, будь ласка, до нас, попрацюй". Коли людину треба постійно вмовляти, то складається враження, що і працюватиме вона так само", - зауважив Сергій Марченко.

Активність варто проявляти від самого моменту розміщення резюме. Не варто сидіти і чекати, поки на ваше оголошення відгукнеться роботодавець. Краще самостійно передивитися пропозиції та надсилати своє резюме вже на адресу конкретної компанії.

"У нас дуже є багато пошукачів, які прийшли, поклали своє резюме і чекають, поки на нього накинуться роботодавці. Якщо це не висококваліфікований спеціаліст і не молодий і перспективний студент, то, звичайно, кількох дзвінків він може дочекатися. Але якщо він собі корону намалював і мантією обмотався, то як правило, результату жодного. Роботодавці також хочуть отримати собі у штат людину, яка не просто стілець в офісі гріє, а яка працює на результат і робить це якісно й ефективно", - зазначила Тетяна Пашкіна.

Крім того, коли ви просто розміщаєте резюме в Інтернеті, ви вступаєте у конкуренцію з тисячами і мільйонами таких самих пошукачів. А коли відписуєтесь напряму на розміщену вакансію, то значно підвищуєте свої шанси бути поміченим.

Також велике значення має саме резюме. Якщо воно складене не дуже добре, то навряд чи роботодавець витрачатиме час на видзвонювання і перевірку такого кандидата.

Разом із резюме буде не зайвим надіслати ще невеликий супровідний текст. "Це дуже гарно працює. Це може бути есе про себе або розповідь про те, чому пошукач обрав саме цю компанію. Це може бути якійсь пасаж на кшталт: "Мені завжди імпонував продукт, який ви випускаєте. І було б дуже круто приєднатися до команди, яка робить цей продукт", - порадив Сергій Марченко.

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