Якщо ефективність вакцини Sinovac буде нижче 70%, виробник поверне гроші - Степанов

При укладанні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу від Sinovac було закладено вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Про це під час брифінгу у середу, 13 січня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Таку заяву він зробив на тлі результатів досліджень, які показали, що вакцина Sinovac ефективна лише на 50,4%.

За словами Степанова, якщо ці дані підтвердяться, то компанія-виробник компенсує Україні всі витрачені кошти.

"Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії- виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти у повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі", - запевнив міністр.

30 грудня Україна підписала договір про постачання 2 мільйонів доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech.

Перша партія вакцини буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації у Китаї або регуляторами в одній з певних країн.

МОЗ України вибрав компанію Лекхім посередником при закупівлі вакцини від коронавірусу Sinovac. Степанов пояснив, що це було вимогою китайської компанії-виробника.

У 2022 році Лекхім планує запустити виробництво вакцини Sinovac Biotech на своїх потужностях.

Китайська вакцина від коронавірусу показала 78% ефективності на третій фазі досліджень у Бразилії. На відміну від вакцин виробництва компаній Moderna і Pfizer / BioNTech, її можна зберігати у стандартному холодильнику при температурі від -4 до +2 градусів Цельсія, що спрощує і здешевлює її транспортування і зберігання.Як буде проходити вакцинація від коронавірусу в Україні?

МОЗ затвердило Дорожню карту щодо проведення масової вакцинації від COVID- 19 в Україні в 2021-2022 роках. За цей період потрібно прищепити мінімум 50% населення (понад 20 млн осіб).

Вакцинація буде проходити в п'ять етапів: січень-квітень 2021 - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID- 19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з коронавірусом; квітень-червень 2021 - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень-вересень 2021 - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави; вересень 2021 - березень 2022 - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

після березня 2022 - вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Заплановано після виконання попередніх етапів вакцинації, якщо буде широкий доступ до вакцин і повне ресурсне забезпечення.