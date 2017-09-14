Януковича признали мировым символом коррупции - Transparency International

Общественная организация Transparency International Украина назвали экс- президента Украины Виктора Януковича символом No1 топ-коррупции в мире. Об этом сообщил исполнительный директор TI Украины Ярослав Юрчишин, передает УНИАН.

"Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев безнаказанной коррупции. У нас Янукович является признанным международным символом No1 в коррупции, в то же время символ No2 Бразилия - расследование ведется, Гвинея - во Франции осужден бывший президент", - заявил он.

По его словам, Янукович является один из главных символов коррупции в мировом масштабе и единственный, кто не понес наказание. Он указал, что прокуратура рассказывает о позитивных подвижках и арестах по делу Януковича, но результата нет.

"Перспектива действующей власти будет прямо пропорционально зависеть от того, смогут ли они показать символы преодоленной топ-коррупции, не рядового чиновника, а реально человека, который похитил миллиарды наказан, деньги возвращены в бюджет", - подчеркнул Юрчишин.

Как сообщал NewsOne, Генеральная прокуратура Украины за последние два месяца изъяла более семи миллионов долларов в ходе расследований по делам бывших чиновников времен Януковича.

NewsOne

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