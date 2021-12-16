Японські вчені розробили унікальну вакцину проти старіння

Команда дослідників з Японії розробила експериментальну вакцину, яка обманом змушує імунну систему видаляти старіючі клітини.

У своїй статті, опублікованій в журналі Nature Aging, група описує принцип роботи вакцини і те, наскільки ефективною вона була при введенні мишам.

Попередні дослідження показали, що частиною процесу старіння є розвиток старіючих клітин — клітин, які виживають, але не можуть померти природним шляхом. Натомість вони виробляють хімічні речовини, які можуть викликати запалення та безліч інших захворювань. Попередні дослідження показали, що старіння відбувається, коли клітини перестають ділитись. Попередні дослідження також показали, що клітини, що старіють, можуть призводити до зростання пухлин в одних випадках і придушення пухлини в інших.

Старіння клітин також відіграє роль у відновленні тканин, і його вплив на організм залежить від таких факторів, як загальний стан здоров’я та вік. Передбачається, що старіння клітин пов’язане з ерозією теломер і, у деяких випадках, з факторами навколишнього середовища, що призводять до пошкодження клітин.

В рамках цієї нової спроби дослідники розробили вакцину, яка створює антитіла, які прикріплюються до старіючих клітин, позначаючи їх для видалення лейкоцитами.

Команда змогла створити вакцину після ідентифікації білка, який виробляється в клітинах, що старіють, але не в здорових активних клітинах. Це дозволило їм розробити вакцину на основі амінокислот у білку. Як мета для лікування новою вакциною був визначений глікопротеїн B неметастатичної меланоми (GPNMB).

При введенні вакцина спонукає організм виробляти антитіла, які зв’язуються тільки з клітинами, що старіють, і це викликає імунну відповідь, яка включає відправку лейкоцитів для знищення старіючих клітин.

Дослідники спочатку протестували свою вакцину, вводячи її мишам. Це зменшило кількість старіючих клітин у артеріях. Потім команда ввела вакцину старим мишам і виявила, що це знижує ступінь їхньої слабкості та інші симптоми, пов’язані зі старінням.

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