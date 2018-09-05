Японские ученые создали прототип космического лифта

Японские ученые изобрели первый в мире прототип космического лифта. Тестовый запуск будет проведен с помощью ракеты-носителя H-IIB. Об этом сообщает Phys.org.

Известно, что на орбиту лифт будет отправлен в ближайшие дни. Пока космический лифт остается гипотетическим сооружением основная функция которого доставлять груз в космос без ракеты. Прототип выглядит, как ящик с мотором размером длиной шесть сантиметров и с основой три см. Он оснащен 10- метровым кабелем, который натягивается между небольшими спутниками.

Сообщается, что в основе космического лифта должен быть трос, натянутый от поверхности Земли до орбитальной станции на геостационарной орбите.

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