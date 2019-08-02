Японцы представили электрическую круизную яхту

Инженеры установили аккумуляторы и батареи на итальянское судно стоимостью EUR30 млн

Японская инженерная компания Nidec в рамках пилотного проекта полностью электрифицировала суперяхту Wider 165. На судно поставили электромоторы, аккумуляторные батареи и систему управления электропитанием, сообщает electrek.

Суммарная емкость батарей составляет 544 кВт-ч. Это лишь немногим меньше, чем установили швейцарцы на самый большой электрогрузовик в мире. Такого запаса энергии яхте, по заверениям инженеров, хватает на 4 часа автономного хода со скоростью 5 узлов. Что не так уж много, учитывая, что оригинальная Wider 165, которую производят в Италии, развивает "максималку" в 13 узлов. Правда, при помощи двух дизельных моторов.

Пока о серийном производстве, впрочем, речи не идет. Генеральный директор Nidec ASI Доминик Ллонш не пояснил истинную суть проекта. Но выразил готовность проделать аналогичную работу для любого индивидуального клиента.

Отметим, что электрифицированная яхта - отнюдь не самый бюджетный вариант. Судно длиной 50 м и шириной 9 м, по данном лондонского брокера Boutique Yachts, в базовой комплектации стоит €30 млн.

При этом сама идея оснастить судно электротягой отнюдь не нова. Уже боле 2- х лет в Норвегии работает электрический паром Ampere. За этот период, подсчитали владельцы корабля, затраты на покупку горючего снизились на 80%, а выбросы углекислоты упали на 95%.