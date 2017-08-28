Украинский полузащитник продолжит карьеру в Германии.
Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией. Об этом информирует официальный сайт "шмелей".
Сообщается, что полузащитник подписал соглашение сроком на четыре года.Фото: bvb.de
В новой команды украинец будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в основном составе наш футболист будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом, которые выступают на аналогичной позиции.
Андрей Ярмоленко выступал за киевское Динамо на протяжении последних девяти лет. За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем Кубка Украины и дважды – Суперкубка.По материалам: iSport.ua Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд iSport.ua, Сегодня, 15:45 0 0 0 3 1975 Фото: bvb.de Андрей Ярмоленко – игрок дортмундской Боруссии Украинский полузащитник продолжит карьеру в Германии.
Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией. Об этом информирует официальный сайт "шмелей".
Сообщается, что полузащитник подписал соглашение сроком на четыре года.
В новой команды украинец будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в основном составе наш футболист будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом, которые выступают на аналогичной позиции.
Андрей Ярмоленко выступал за киевское Динамо на протяжении последних девяти лет. За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем Кубка Украины и дважды – Суперкубка.По материалам: iSport.ua