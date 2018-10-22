Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Министерства культурыУкраины

Российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.



Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

В том числе 22 октября в список кроме Ярмольника внесли и российскую актрису Ирину Алферову.

Леонид Ярмольник - советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Лауреат Государственной премии России (2000). Дважды лауреат премии "Ника" (2000, 2015).

Ирина Ивановна Алферова - советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России.

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