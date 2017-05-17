Ярош прокомментировал стрельбу в Каменском с участием своего охранника

Народный депутат Дмитрий Ярош прокомментировал конфликт в Каменском, который закончился стрельбой.

У себя в Facebook Ярош подтвердил, что к инциденту действительно причастен его охранник.

Депутат также отметил, что он нарушил "конкретные инструкции" и понесет за это наказание.

"Давить на следствие и суд, кричать о "зраде" и "политических преследованиях добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем, без исключения граждан. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонняя", - подчеркнул Ярош.

Ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой якобы из-за нежелания водителя такси ответить пассажирам на приветствие Слава Украине.

В полиции сообщили, что в результате драки один из водителей такси, который вмешался в конфликт, госпитализирован с простреленной ногой.

В конфликте с таксистами принимал участие охранник нардепа Дмитрия Яроша Михаил Навроцкий.