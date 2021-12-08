YouTube в Україні роздає гроші авторам формату Shorts. Як їх отримати?

08 декабря 2021, 18:26
 Общество

В Україні запрацювала програма YouTube Shorts Fund. Тепер користувачі платформи можуть заробити додаткові $100–$10 000 щомісячно за публікацію оригінальних коротких відео.

https://vctr.media

 
 
 