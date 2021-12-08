YouTube в Україні роздає гроші авторам формату Shorts. Як їх отримати?

В Україні запрацювала програма YouTube Shorts Fund. Тепер користувачі платформи можуть заробити додаткові $100–$10 000 щомісячно за публікацію оригінальних коротких відео.
https://vctr.media
В Україні запрацювала програма YouTube Shorts Fund. Тепер користувачі платформи можуть заробити додаткові $100–$10 000 щомісячно за публікацію оригінальних коротких відео.
https://vctr.media
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